Jullouville

Soirée découverte de la nature de Jullouville au crépuscule

Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:00:00

fin : 2026-08-11 22:00:00

Date(s) :

2026-08-11

La nuit, la nature est encore riche en découverte, au détour d’une balade crépusculaire, découvrez la faune et la flore dans les petits coins de nature de Jullouville.

Un moment hors du temps et paisible avant d’aller faire de doux rêves !

Mika est guide nature depuis 25 ans et vous découvrirez les animaux et la biodiversité du notre magnifique littoral.

Vous vivrez la balade comme un conte car Mika vous racontera plein d’anecdotes et de savoirs populaires qu’il ne veut pas garder que pour lui !

Inscriptions obligatoires et informations par mail à mikapermagraines@proton.me

Le nombre de participantes est limité pour chaque balade, mais plusieurs dates sont proposées toute l’année.

Prévoir des chaussures de marche et des vêtements chauds adaptés à la météo.

Distance 2 km environ durée 2h Réservation obligatoire. .

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 15 32 27 11 mikapermagraines@proton.me

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English : Soirée découverte de la nature de Jullouville au crépuscule

L’événement Soirée découverte de la nature de Jullouville au crépuscule Jullouville a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Granville Terre et Mer