Visite libre du jardin botanique, Jardin botanique, Jullouville
Visite libre du jardin botanique, Jardin botanique, Jullouville vendredi 5 juin 2026.
Visite libre du jardin botanique 5 et 6 juin Jardin botanique Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Niché au pied du château d’eau, ce jardin de 2 500 m2 jouit d’une subtile composition de vivaces et de rosiers, côtoyant une belle collection d’arbres, d’arbustes et d’hydrangeas. Ce mélange de couleurs et de senteurs est un vrai plaisir pour tous les passionnés de plantes.
Jardin botanique 264 route de la croix des Bougonnières, Saint-Michel-des-Loups, 50610 Jullouville Jullouville 50610 Manche Normandie
Niché au pied du château d’eau, ce jardin de 2 500 m2 jouit d’une subtile composition de vivaces et de rosiers, côtoyant une belle collection d’arbres, d’arbustes et d’hydrangeas. Ce mélange de et de…
Sophie et Robert Arondel©
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