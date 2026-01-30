Trail de Jullouville 4e édition Cale des plaisanciers Jullouville

Trail de Jullouville 4e édition

Cale des plaisanciers Avenue des Dunes Jullouville Manche

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-05

2026-06-05

Cet événement sportif proposera quatre formats de course afin de s’adresser à un large public de coureurs un 8 km, un 13 km, un 18 km ainsi qu’un nouveau format long de 44 km.

Les parcours permettront de découvrir les différents paysages du territoire, entre chemins côtiers, sentiers naturels et portions plus techniques, offrant une expérience variée et accessible selon le format choisi.

Un village du trail sera installé sur la cale des plaisanciers à Jullouville, avec la présence de différents exposants, de food trucks et d’animations, afin de proposer un espace convivial pour les participants et les accompagnants. Les départs et arrivées des courses s’effectueront à proximité du village, permettant un bon accueil du public et des coureurs. .

Cale des plaisanciers Avenue des Dunes Jullouville 50610 Manche Normandie +33 7 62 99 11 32 trail.jullouville@gmail.com

