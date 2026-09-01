Atelier sophro-naturo des clés pour un sommeil plus serein Espace Symbiose-8 Milles Nautic Jullouville
samedi 26 septembre 2026 · Espace Symbiose-8 Milles Nautic · Jullouville
Informations pratiques
Jullouville
Atelier sophro-naturo des clés pour un sommeil plus serein
Espace Symbiose-8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 10:00:00
fin : 2026-09-26 12:15:00
Date(s) :
2026-09-26
Stéphanie (Bulle de Phénix) et Betty (Inspire b) vous proposent un atelier alliant pratiques de la sophrologie, de la naturopathie et de la réflexologie sur la thématique Des clés pour un sommeil plus serein
Pendant 2h15, nous alternerons entre:
– Exercices de sophrologie
– Conseils nutrition adaptés
– Expérience olfactive à base d’huiles essentielles
– Points de réflexologie à stimuler soi-même
Et une petite tisane à déguster
Notre objectif :
Vous permettre de mieux comprendre votre sommeil et de repartir avec plein d’outils pour l’apaiser au quotidien!
Un moment pour vous au rythme de la mer !
Pour que ce moment soit aussi un espace d’échanges et de partages, les places seront limitées.
Informations & réservation obligatoire :
www.bulledephenix.fr/reservation-atelier-sophro/
Stéphanie: 06 26 13 44 55 / stephanie@bulledephenix.fr
Betty: 06 46 71 20 96 / inspirebettyn@gmail.com
Au plaisir de vous y retrouver !
Stéphanie & Betty .
Espace Symbiose-8 Milles Nautic 5 Avenue de la Tanguière Jullouville 50610 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr
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English : Atelier sophro-naturo des clés pour un sommeil plus serein
L’événement Atelier sophro-naturo des clés pour un sommeil plus serein Jullouville a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Granville Terre et Mer
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