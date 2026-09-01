Atelier sophrologie au Musée Alençon

Informations pratiques

Alençon

Atelier sophrologie au Musée

Cour carré de la dentelle Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 10:30:00

fin : 2026-09-13 12:00:00

Date(s) :

2026-09-13

VIVEZ LE MUSÉE !

Des ateliers bien-être Les 2e dimanche du mois à 10 h

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon vous propose un nouvel atelier dans le cadre de ses rendez-vous mensuels dédiés au bien-être.

Des contenus différents sont proposés chaque mois séance d’aromathérapie, atelier d’écriture créative, séance d’art-thérapie plastique, etc. Dans leur spécialité, et avec leurs sensibilité et expérience propres, les intervenants invitent les participants à un voyage sensoriel et créatif face aux œuvres.

L’opportunité d’appréhender les œuvres autrement, en y engageant son corps, ses sens et sa créativité.

Destinées aux ados et aux adultes, les séances se déroulent le 2e dimanche du mois, de 10 h 30 à 12 h.

Dimanche 13 septembre 2026 à 10h30

Atelier sophrologie avec Géraldine Cognet

Après une plongée dans les paysages présentés dans l’exposition Gustave Courbet. Une nature engagée, Géraldine Cognet vous accompagnera en douceur dans la pratique de la sophrologie une méthode douce qui aide à retrouver équilibre et sérénité grâce à la respiration, la détente corporelle et la visualisation positive.

Rendez-vous à 10 h 30 à l’accueil du musée

Durée 1 h 30

Ouvert à tous à partir de 16 ans, même aux débutants.

Prévoir une tenue confortable, un tapis de yoga et un plaid

Plein tarif 7 €, tarif réduit 6 €, gratuit de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux, etc.

Sur inscription dès à présent au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr

Renseignements Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle Alençon Tél. 02 33 32 40 07 https://museedentelle.cu-alencon.fr .

Cour carré de la dentelle Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

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English : Atelier sophrologie au Musée

L’événement Atelier sophrologie au Musée Alençon a été mis à jour le 2026-08-12 par OT CUA ALENCON