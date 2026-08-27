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Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Planetciné, Alençon

vendredi 28 août 2026 · Planetciné · Alençon

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
vendredi 28 août 2026
Fin
vendredi 28 août 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban Vendredi 28 août, 17h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T17:15:00+02:00 – 2026-08-28T19:37:00+02:00
Fin : 2026-08-28T17:15:00+02:00 – 2026-08-28T19:37:00+02:00

5€ la séance

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=V4OAF »}]
Saga harry potter – Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s’échappe de la sombre prison d’Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, en troisième année à l’école de Poudlar…

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