AGENDA · Alençon
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Planetciné, Alençon
vendredi 28 août 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban Vendredi 28 août, 17h15 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-28T17:15:00+02:00 – 2026-08-28T19:37:00+02:00
Fin : 2026-08-28T17:15:00+02:00 – 2026-08-28T19:37:00+02:00
5€ la séance
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=V4OAF »}]
Saga harry potter – Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s’échappe de la sombre prison d’Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, en troisième année à l’école de Poudlar…
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