Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban Vendredi 28 août, 17h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-28T17:15:00+02:00 – 2026-08-28T19:37:00+02:00

Fin : 2026-08-28T17:15:00+02:00 – 2026-08-28T19:37:00+02:00

5€ la séance

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=V4OAF »}]

Saga harry potter – Sirius Black, un dangereux sorcier criminel, s’échappe de la sombre prison d’Azkaban avec un seul et unique but : retrouver Harry Potter, en troisième année à l’école de Poudlar…