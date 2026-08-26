AGENDA · Alençon
Harry Potter à l’école des sorciers, Planetciné, Alençon
jeudi 27 août 2026 · Planetciné · Alençon
Informations pratiques
Harry Potter à l’école des sorciers Jeudi 27 août, 17h15 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T17:15:00+02:00 – 2026-08-27T19:48:00+02:00
Fin : 2026-08-27T17:15:00+02:00 – 2026-08-27T19:48:00+02:00
5€ la séance
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=0WIES »}]
Saga harry potter – Orphelin, le jeune Harry Potter peut enfin quitter ses tyranniques oncle et tante Dursley lorsqu’un curieux messager lui révèle qu’il est un sorcier. À 11 ans, Harry va enfin po…
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