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Harry Potter à l’école des sorciers, Planetciné, Alençon

jeudi 27 août 2026 · Planetciné · Alençon

Harry Potter à l’école des sorciers, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Lieu
Planetciné
Adresse
Rue de Bretagne, Alençon
Ville
61000 Alençon
Département
Orne

Harry Potter à l’école des sorciers Jeudi 27 août, 17h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-27T17:15:00+02:00 – 2026-08-27T19:48:00+02:00
Fin : 2026-08-27T17:15:00+02:00 – 2026-08-27T19:48:00+02:00

5€ la séance

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=0WIES »}]
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