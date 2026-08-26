Harry Potter à l’école des sorciers, Planetciné, Alençon

Informations pratiques

Harry Potter à l’école des sorciers Jeudi 27 août, 17h15 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-27T17:15:00+02:00 – 2026-08-27T19:48:00+02:00

Fin : 2026-08-27T17:15:00+02:00 – 2026-08-27T19:48:00+02:00

5€ la séance

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy https://www.planetcine.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=0WIES »}]

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