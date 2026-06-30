Réalise un dessin avec Procreate Alençon
vendredi 21 août 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Réalise un dessin avec Procreate
20 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 15:30:00
fin : 2026-08-21 17:30:00
Date(s) :
2026-08-21
Les bibliothécaires proposent deux ateliers pour la 5 édition d’Alençon Estiv’art, galerie d’art éphémère proposée par la Ville d’Alençon et qui présente des artistes amateurs et professionnels du territoire.
Découvrez comment réaliser un dessin numérique grâce à l’application Procreate.
Ados/adultes
Réservation sur le site des médiathèques ou au 02 33 82 46 00 .
20 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Réalise un dessin avec Procreate
L’événement Réalise un dessin avec Procreate Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON
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