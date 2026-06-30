Informations pratiques

Alençon

Réalise un dessin avec Procreate

20 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 15:30:00

fin : 2026-08-21 17:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Les bibliothécaires proposent deux ateliers pour la 5 édition d’Alençon Estiv’art, galerie d’art éphémère proposée par la Ville d’Alençon et qui présente des artistes amateurs et professionnels du territoire.

Découvrez comment réaliser un dessin numérique grâce à l’application Procreate.

Ados/adultes

Réservation sur le site des médiathèques ou au 02 33 82 46 00 .

20 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Réalise un dessin avec Procreate

L’événement Réalise un dessin avec Procreate Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON