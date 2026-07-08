Visite de la maquette d’Alençon Alençon
samedi 15 août 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Visite de la maquette d’Alençon
Maison d’Ozé Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:15:00
fin : 2026-08-15 15:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Découvrez la maquette de la Cité des Ducs d’Alençon au 16e siècle en suivant les visites commentées de Anne-Sophie et Hervé REYNEN !
45 minutes de visite
3€ par personne
Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme d’Alençon
Contact 0233806633 ou par mail à contact@visitalencon.com .
Maison d’Ozé Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com
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English : Visite de la maquette d’Alençon
L’événement Visite de la maquette d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CUA ALENCON
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