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Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon

Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon jeudi 13 août 2026.

Adresse : 38 Rue aux Sieurs

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Alençon

Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :
2026-08-13

Partez sur les traces des personnalités féminines influentes de la ville d’Alençon autour d’un parcours qui vous mènera sur les différents lieux qui ont marqué leur histoire.

Durée 1h30
Tarif 6€ par adulte
Sur réservation   .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33  contact@visitalencon.com

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English : Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon

L’événement Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON

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