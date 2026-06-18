Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon
Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon jeudi 13 août 2026.
Alençon
Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 14:30:00
fin : 2026-08-13 16:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Partez sur les traces des personnalités féminines influentes de la ville d’Alençon autour d’un parcours qui vous mènera sur les différents lieux qui ont marqué leur histoire.
Durée 1h30
Tarif 6€ par adulte
Sur réservation .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com
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English : Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon
L’événement Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON
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