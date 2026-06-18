Alençon

Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 14:30:00

fin : 2026-08-13 16:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Partez sur les traces des personnalités féminines influentes de la ville d’Alençon autour d’un parcours qui vous mènera sur les différents lieux qui ont marqué leur histoire.

Durée 1h30

Tarif 6€ par adulte

Sur réservation .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com

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English : Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon

L’événement Visite guidée Les femmes marquantes d’Alençon Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON