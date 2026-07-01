Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale Alençon
mardi 28 juillet 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:00:00
fin : 2026-07-28 12:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Parcourez les ruelles chargées d’histoire de la ville et suivez les pas de la Résistance et de la 2e Division Blindée du Général Leclerc face à l’occupation des troupes allemandes. L’occasion pour vous de découvrir des anecdotes sur la vie à Alençon de 1939 à 1945.
Commentée par Christophe Bayard, professeur d’histoire au Lycée Alain d’Alençon.
Durée 1h45
Gratuit
Sur réservation auprès d’Alençon Tourisme au 02 33 80 66 33 ou par mail à contact@visitalencon.com .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale
L’événement Visite Alençon pendant la Seconde Guerre mondiale Alençon a été mis à jour le 2026-07-15 par OT CUA ALENCON
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