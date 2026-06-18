Visite Dans la peau des bâtisseurs Alençon
Visite Dans la peau des bâtisseurs Alençon mercredi 22 juillet 2026.
Alençon
Visite Dans la peau des bâtisseurs
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 14:30:00
fin : 2026-07-22 15:30:00
Date(s) :
2026-07-22
Visite destinée aux enfants de 6 à 9 ans.
Le temps d’une visite, entrez dans la peau des bâtisseurs du Moyen Âge.
Découvrez leurs secrets de construction, leurs outils et les différents corps de métiers qui ont permis l’édification des monuments emblématiques d’Alençon.
Enfants de 5 à 10 ans 4€ / Adulte accompagnant gratuit
(2 accompagnants maxi par famille + 1€ par adulte supplémentaire) .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33 contact@visitalencon.com
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English : Visite Dans la peau des bâtisseurs
L’événement Visite Dans la peau des bâtisseurs Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON
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