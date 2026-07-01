Escapade alençonnaise Ouistreham Alençon
dimanche 19 juillet 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Escapade alençonnaise Ouistreham
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 09:00:00
fin : 2026-07-19 19:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Proposées par le CCAS de la Ville d’Alençon, les Escapades alençonnaises 2026 sont lancées, avec 7 sorties du 24 mai au 6 septembre.
Pour la quatrième sortie, cap sur Ouistreham !
Inscriptions :
du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026 .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 58 communication@cu-alencon.fr
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English : Escapade alençonnaise Ouistreham
L’événement Escapade alençonnaise Ouistreham Alençon a été mis à jour le 2026-06-29 par OT CUA ALENCON
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