Informations pratiques

Alençon

Escapade alençonnaise Ouistreham

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 09:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Proposées par le CCAS de la Ville d’Alençon, les Escapades alençonnaises 2026 sont lancées, avec 7 sorties du 24 mai au 6 septembre.

Pour la quatrième sortie, cap sur Ouistreham !

Inscriptions :

du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2026 .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 58 communication@cu-alencon.fr

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English : Escapade alençonnaise Ouistreham

L’événement Escapade alençonnaise Ouistreham Alençon a été mis à jour le 2026-06-29 par OT CUA ALENCON