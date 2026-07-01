Répare ton vélo Alençon
mercredi 15 juillet 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Répare ton vélo
17 Rue Augustin Fresnel Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 17:00:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-07-22
Le dispositif Répare ton vélo est de retour dans les centres sociaux de la Communauté Urbaine d’Alençon.
La Mission Locale Alençon, en partenariat avec Atelier MOB, vous propose un temps pour réparer votre vélo les mercredis de 14h à 17h. Un professionnel vous aidera à faire vos réparations gratuitement.
Venez avec votre vélo et repartez avec des conseils utiles !
Mercredi 1er juillet
Centre social de Courteille
Rue Edouard Branly, Alençon
Mercredi 15 juillet
Centre social de la Croix Mercier
Rue Augustin Fresnel, Alençon
Mercredi 22 juillet
Centre socio-culturel Paul Gauguin
Place de la Paix, Alençon .
17 Rue Augustin Fresnel Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 31 83 39
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English : Répare ton vélo
L’événement Répare ton vélo Alençon a été mis à jour le 2026-06-27 par OT CUA ALENCON
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