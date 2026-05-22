Les Misérables Alençon
Les Misérables Alençon mercredi 15 juillet 2026.
Alençon
Les Misérables
41 chemin des Châtelets Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-07-15 20:30:00
Date(s) :
2026-07-15
Vous connaissez Les Misérables de Victor Hugo ? Ou pas ? Valjean, Cosette, Gavroche, ça vous parle ? Ou pas ?
Venez découvrir cette œuvre mythique ou la redécouvrir comme vous ne l’avez jamais vue.
Ce spectacle en propose une version décapante à la fois burlesque et sensible tout en restant fidèle au roman. Petits et grands, à vos chandeliers !
Cie l’Accord des On
18h Ouverture des portes
19h Spectacle
Durée 1h25
Tout public à partir de 6 ans.
Entré à prix libre
Bar et restauration sur place .
41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com
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English : Les Misérables
L’événement Les Misérables Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON
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