Alençon

Les Misérables

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 19:00:00

fin : 2026-07-15 20:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Vous connaissez Les Misérables de Victor Hugo ? Ou pas ? Valjean, Cosette, Gavroche, ça vous parle ? Ou pas ?

Venez découvrir cette œuvre mythique ou la redécouvrir comme vous ne l’avez jamais vue.

Ce spectacle en propose une version décapante à la fois burlesque et sensible tout en restant fidèle au roman. Petits et grands, à vos chandeliers !

Cie l’Accord des On

18h Ouverture des portes

19h Spectacle

Durée 1h25

Tout public à partir de 6 ans.

Entré à prix libre

Bar et restauration sur place .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

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English : Les Misérables

L’événement Les Misérables Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON