Concours de belote caritatif au Claire Matin Alençon
Concours de belote caritatif au Claire Matin Alençon jeudi 28 mai 2026.
Alençon
Concours de belote caritatif au Claire Matin
14 Rue de Vicques Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 13:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-28
Concours de belote caritatif au Claire Matin
Au profit de France Sclérose en plaques
Jeudi 28 mai 2026 / Résidence Clair Matin
Les résidents de Clair Matin organisent nouveau concours de belote caritatif. Cette année, après France
Alzheimer en avril et octobre 2025, c’estl’association France Sclérose en plaques qu’ils ont choisie comme
bénéficiaire des futurs fonds collectés. Ceux-ci permettront de soutenir la recherche sur la maladie et
d’accompagner les malades ainsi que leurs proches.
La résidence autonomie Clair Matin soutient une nouvelle fois une cause
essentielle au travers d’un événement qui promet d’être convivial et
chaleureux ; où passionnés de cartes, amateurs comme confirmés,
pourront partager un moment ludique et solidaire. Le concours se
déroulera en individuel, en 4 parties de 12 tours de cartes. Les
participants sont invités à s’inscrire les places sont limitées !
Retrouvez également des gâteaux et boissons en vente entre chaque
partie, dont les bénéfices seront aussi reversés à l’association.
Du côté des récompenses, un lot de viande sera offert à chaque
participant en fonction de son classement, et un goûter sera proposé à toutes et tous en fin d’après-midi, à la fin du
concours.
Tous les bénéfices (entrées et ventes de gâteaux & boissons) seront reversés à France sclérose en plaques.
La solidarité et le plaisir de jouer seront au rendez-vous !
▶ Pratique
Jeudi 28 mai 2026 à partir de 13 h à la résidence Clair Matin, 14 rue de Vicques .
14 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 49 85
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English : Concours de belote caritatif au Claire Matin
L’événement Concours de belote caritatif au Claire Matin Alençon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CUA ALENCON
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