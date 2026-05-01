Alençon

Concours de belote caritatif au Claire Matin

14 Rue de Vicques Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 13:00:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Concours de belote caritatif au Claire Matin

Au profit de France Sclérose en plaques

Jeudi 28 mai 2026 / Résidence Clair Matin

Les résidents de Clair Matin organisent nouveau concours de belote caritatif. Cette année, après France

Alzheimer en avril et octobre 2025, c’estl’association France Sclérose en plaques qu’ils ont choisie comme

bénéficiaire des futurs fonds collectés. Ceux-ci permettront de soutenir la recherche sur la maladie et

d’accompagner les malades ainsi que leurs proches.

La résidence autonomie Clair Matin soutient une nouvelle fois une cause

essentielle au travers d’un événement qui promet d’être convivial et

chaleureux ; où passionnés de cartes, amateurs comme confirmés,

pourront partager un moment ludique et solidaire. Le concours se

déroulera en individuel, en 4 parties de 12 tours de cartes. Les

participants sont invités à s’inscrire les places sont limitées !

Retrouvez également des gâteaux et boissons en vente entre chaque

partie, dont les bénéfices seront aussi reversés à l’association.

Du côté des récompenses, un lot de viande sera offert à chaque

participant en fonction de son classement, et un goûter sera proposé à toutes et tous en fin d’après-midi, à la fin du

concours.

Tous les bénéfices (entrées et ventes de gâteaux & boissons) seront reversés à France sclérose en plaques.

La solidarité et le plaisir de jouer seront au rendez-vous !

▶ Pratique

Jeudi 28 mai 2026 à partir de 13 h à la résidence Clair Matin, 14 rue de Vicques .

14 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 49 85

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English : Concours de belote caritatif au Claire Matin

L’événement Concours de belote caritatif au Claire Matin Alençon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CUA ALENCON