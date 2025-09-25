Atelier d’initiation à la recherche Faire l’histoire de sa maison (cycle II, l’enregistrement, les hypothéques)

8 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Comment reconstituer l’histoire d’un bien immobilier et de ses abords ?

Des conseils méthodologiques et des exemples concrets vous permettront d’être plus efficace dans vos recherches pour retracer la généalogie des propriétaires au moyen des archives du cadastre, de l’enregistrement, des hypothèques, des notaires et d’autres sources (notamment iconographiques).

Nombre de places limité (12 personnes)

Inscription préalable obligatoire au 02 33 81 23 00 .

8 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 23 00 archives@orne.fr

English : Atelier d’initiation à la recherche Faire l’histoire de sa maison (cycle II, l’enregistrement, les hypothéques)

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’initiation à la recherche Faire l’histoire de sa maison (cycle II, l’enregistrement, les hypothéques) Alençon a été mis à jour le 2025-10-13 par Conseil départemental de l’Orne