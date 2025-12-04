Daran + Jekyll Wood (1ère partie) Alençon

Daran + Jekyll Wood (1ère partie)

171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Cette soirée promet un voyage musical intense avec Daran et Jekyll Wood, deux artistes au parcours riche et aux univers complémentaires.

Daran, figure incontournable du rock français depuis plus de 25 ans, revient sur scène avec son 11? album Grand Hôtel Apocalypse. Après avoir marqué les années 1990 avec Huit barré et son tube Dormir dehors , Daran continue de séduire par son rock direct et incisif, porté par une basse, une guitare et une batterie, sans artifices ni effets superflus. Les thèmes de prédilection du chanteur — la liberté, l’amour, la quête de soi et l’humain au cœur de chaque histoire — s’y déploient avec force et sincérité. En tournée, sa nouvelle formule en power trio , avec Roman Gaume à la guitare et Romain Viallon (ex. Luke) à la batterie, restitue toute l’énergie brute de ses compositions et crée des moments de communion avec le public.

En première partie, Jekyll Wood propose un univers à la croisée du chill-rock, de la pop-progressive et de l’electro-folk. Influencé par Jeff Buckley, John Mayer ou Radiohead, le guitariste et songwriter tourangeau embarque son auditoire dans un road trip intérieur où mélodie, sophistication et émotion se mêlent. Virtuose et fin mélodiste, Jekyll Wood sait transformer chaque concert en une expérience sonore subtile et captivante, explorant à la fois les territoires indé et les sonorités modernes, entre rock vintage et pop contemporaine.

Une soirée où intensité, élégance et sensibilité se répondent Daran et Jekyll Wood partagent la scène pour offrir aux spectateurs un moment de musique vivante, passionnée et profondément humaine. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

