Alençon

Atelier couture

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 19:30:00

fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-05-31

Ogooué Design propose un atelier couture.

Rapide, facile et accessible à tous.tes, il propose de créer un cordon de téléphone, un accessoire tendance et utile au quotidien.

Cet atelier, qui nécessite d’apporter sa machine à coudre et son tissu, est à vivre en duo (1h 24€ pour 2 personnes).

Durée 1h .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie +33 7 45 72 49 41 ogoouedesign17@yahoo.com

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON