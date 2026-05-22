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Atelier couture Alençon

Atelier couture Alençon mercredi 27 mai 2026.

Adresse : 41 chemin des Châtelets

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : mercredi 27 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Alençon

Atelier couture

41 chemin des Châtelets Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 19:30:00
fin : 2026-05-27 20:30:00

Date(s) :
2026-05-27 2026-05-31

Ogooué Design propose un atelier couture.
Rapide, facile et accessible à tous.tes, il propose de créer un cordon de téléphone, un accessoire tendance et utile au quotidien.

Cet atelier, qui nécessite d’apporter sa machine à coudre et son tissu, est à vivre en duo (1h 24€ pour 2 personnes).

Durée 1h   .

41 chemin des Châtelets Alençon 61000 Orne Normandie +33 7 45 72 49 41  ogoouedesign17@yahoo.com

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English : Atelier couture

L’événement Atelier couture Alençon a été mis à jour le 2026-05-20 par OT CUA ALENCON

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