Alençon

La résilience ou l’art de rebondir

28 Rue de Vicques Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-27

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-05-27

Du 27 mai au 20 juin à la médiathèque de Courteille, le réseau des médiathèques présente les œuvres de la dessinatrice et architecte-paysagiste, Oksana Touzhinov-Gzibenyuk.

Oksana Touzhinov-Gzibenyuk, dessinatrice et architecte-paysagiste ukrainienne réfugiée à Alençon, aime dessiner en extérieur. Le graphisme et la peinture sont pour elle un souffle de l’âme , qui donne forme à ses émotions et ses souvenirs pour les transcender..

Dans ses tableaux, la nature devient une idée artistique vivante, dictant le choix des matériaux, des techniques et du langage expressif qui appelle à une réflexion sur la beauté de notre territoire. .

28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 56 55

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English : La résilience ou l’art de rebondir

L’événement La résilience ou l’art de rebondir Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON