Racont’arts Atelier Dancing queen Alençon
Racont’arts Atelier Dancing queen Alençon mardi 26 mai 2026.
Alençon
Racont’arts Atelier Dancing queen
Cours Clémenceau Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 18:30:00
fin : 2026-05-26 20:30:00
Date(s) :
2026-05-26
Avec Camille Gerbeau
Le danseur Camille Gerbeau, interprète dans le spectacle Guillaume & Harold, vous invite à entrer dans la danse autour du motif du cercle, de pas sautés, de frappes dans les mains, de tournoiements, etc.
À partir du tube disco du groupe ABBA, créez ensemble une danse collective inspirée d’un folklore imaginaire.
Cet atelier gratuit est proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental dans le cadre du Festival des Racont’arts et avec Chorège CDCN (centre de développement chorégraphique) Falaise Normandie dans le cadre du festival danser partout.
Le 26/05/2026 de 18h30 à 20h30
Tout public dès 8 ans
Halle aux toiles Alencon
Sur inscription .
Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Racont’arts Atelier Dancing queen
L’événement Racont’arts Atelier Dancing queen Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON
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