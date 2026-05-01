Alençon

Racont’arts Atelier Dancing queen

Cours Clémenceau Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 18:30:00

fin : 2026-05-26 20:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Avec Camille Gerbeau

Le danseur Camille Gerbeau, interprète dans le spectacle Guillaume & Harold, vous invite à entrer dans la danse autour du motif du cercle, de pas sautés, de frappes dans les mains, de tournoiements, etc.

À partir du tube disco du groupe ABBA, créez ensemble une danse collective inspirée d’un folklore imaginaire.

Cet atelier gratuit est proposé en partenariat avec la médiathèque départementale de l’Orne, service du Conseil départemental dans le cadre du Festival des Racont’arts et avec Chorège CDCN (centre de développement chorégraphique) Falaise Normandie dans le cadre du festival danser partout.

Le 26/05/2026 de 18h30 à 20h30

Tout public dès 8 ans

Halle aux toiles Alencon

Sur inscription .

Cours Clémenceau Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Racont’arts Atelier Dancing queen

L’événement Racont’arts Atelier Dancing queen Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON