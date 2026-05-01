Tracer le son — Atelier de partitions graphiques Alençon
Tracer le son — Atelier de partitions graphiques Alençon mercredi 13 mai 2026.
Alençon
Tracer le son — Atelier de partitions graphiques
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13 14:30:00
fin : 2026-05-13 17:00:00
Date(s) :
2026-05-13
Dans le cadre de l’exposition, Pierre Fourmeau propose un atelier participatif reliant peinture abstraite et création sonore à travers la réalisation de partitions graphiques.
Les participants sont invités à intervenir collectivement sur une longue bande de papier en y inscrivant formes, signes, couleurs et matières. À partir d’une palette volontairement réduite aux trois couleurs primaires, chacun compose des éléments visuels qui deviennent progressivement un langage commun. Ces tracés ne sont pas pensés comme des dessins figuratifs mais comme des indications musicales rythmes, intensités, silences, mouvements.
L’atelier se conclut par une mise en jeu sonore des partitions réalisées. À l’aide de petits instruments apportés par l’artiste, les participants expérimentent la transformation du geste graphique en expérience musicale collective.
Entrée libre .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Tracer le son — Atelier de partitions graphiques
L’événement Tracer le son — Atelier de partitions graphiques Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON
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