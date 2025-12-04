Lion’s Law + Breakout Alençon

Lion’s Law + Breakout

La scène punk se réunit pour une soirée explosive avec Lion’s Law et Breakout, deux forces incontournables du mouvement Oi! et streetpunk européen.

Lion’s Law, véritables piliers de la scène internationale, reviennent avec leur nouvel album The Pain, the Blood and the Sword. Après des mois de répétitions et de sessions d’enregistrement, le groupe parisien offre un mélange unique de punk classique, streetpunk et hardcore, des hymnes à chanter à pleins poumons et des riffs qui frappent comme des coups de poing. Sur scène, ces passionnés sont une machine implacable têtes d’affiche de festivals, tournées mondiales et collaborations avec les plus grandes formations punk, ils imposent leur énergie et leur identité musicale sans compromis.

Pour ouvri la soirée, Breakout fait trembler les planches avec son punk rapide, agressif et mélodique. Formé en 2009, le groupe parisien a su conquérir le public au-delà des frontières françaises grâce à ses concerts endiablés et ses chœurs fédérateurs. Avec leur nouvel album Fight or Fall, Breakout confirme son statut de fer de lance européen et transforme chaque performance en un tourbillon d’énergie et de passion.

Une soirée où les riffs se croisent, les poings se lèvent et la mélodie rencontre la puissance deux groupes, deux univers complémentaires, un seul objectif — faire vibrer la salle et rappeler que le punk vit et se partage en live. .

171 Rue de Bretagne Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

