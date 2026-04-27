Alençon

Marche des fiertés

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:30:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Le défilé, moment de convivialité et de visibilisation des personnes LGBTQIA+ sera lancé vers 15 h 30 pour une arrivée à Chapêlmêle à 17 h 15.

Dès 17 h 30, les participants et le public pourront assister jusqu’en soirée à des concerts, performances de Drag.

La Pride d‘Alençon accueille tous et toutes, dans leur diversité, leur unicité pour partager ce moment de convivialité.

Restauration et buvette sont prévues sur place. .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 66 94 49 92

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English : Marche des fiertés

L’événement Marche des fiertés Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON