Marche des fiertés Alençon
Marche des fiertés Alençon samedi 30 mai 2026.
Alençon
Marche des fiertés
27 Rue Albert 1er Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:30:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Le défilé, moment de convivialité et de visibilisation des personnes LGBTQIA+ sera lancé vers 15 h 30 pour une arrivée à Chapêlmêle à 17 h 15.
Dès 17 h 30, les participants et le public pourront assister jusqu’en soirée à des concerts, performances de Drag.
La Pride d‘Alençon accueille tous et toutes, dans leur diversité, leur unicité pour partager ce moment de convivialité.
Restauration et buvette sont prévues sur place. .
27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 66 94 49 92
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English : Marche des fiertés
L’événement Marche des fiertés Alençon a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CUA ALENCON
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