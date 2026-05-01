Alençon

Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 16:30:00

Date(s) :

2026-05-27

Viens créer une adorable abeille en carton et l’installer bien au chaud dans son alvéole !

Avec de jolis pompons tout doux ton abeille deviendra soyeuse et colorée.

Un atelier créatif et ludique pour s’amuser, toucher, coller…et repartir avec sa petite abeille. L’atelier débutera par une courte présentation de l’univers des abeilles.

Le 27/05/2026 à 15h00

Dès 6 ans

Médiathèque Aveline .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille

L’événement Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON