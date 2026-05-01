Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille Alençon
Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille Alençon mercredi 27 mai 2026.
Alençon
Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 16:30:00
Date(s) :
2026-05-27
Viens créer une adorable abeille en carton et l’installer bien au chaud dans son alvéole !
Avec de jolis pompons tout doux ton abeille deviendra soyeuse et colorée.
Un atelier créatif et ludique pour s’amuser, toucher, coller…et repartir avec sa petite abeille. L’atelier débutera par une courte présentation de l’univers des abeilles.
Le 27/05/2026 à 15h00
Dès 6 ans
Médiathèque Aveline .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille
L’événement Atelier créatif Bzzzz…ma petite abeille Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Alençon (Orne)
- LION S LAW BREAKOUT – LA LUCIOLE Alencon 22 mai 2026
- Atelier d’initiation à la recherche Faire l’histoire de sa maison (cycle II, l’enregistrement, les hypothéques) Alençon 22 mai 2026
- Lion’s Law + Breakout Alençon 23 mai 2026
- Foire aux vinyles Alençon 23 mai 2026
- Graine de lecteurs Pareil, pas pareil Alençon 23 mai 2026