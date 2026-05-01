Graine de lecteurs Pareil, pas pareil Alençon
Graine de lecteurs Pareil, pas pareil Alençon samedi 23 mai 2026.
Alençon
Graine de lecteurs Pareil, pas pareil
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:30:00
fin : 2026-05-23 11:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Lectures, chansons et comptines sur les ressemblances et les différences
Le 23/05/2026 à 10h30
De 0 à 3 ans
Médiathèque Aveline .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Graine de lecteurs Pareil, pas pareil
L’événement Graine de lecteurs Pareil, pas pareil Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON
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