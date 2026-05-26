Alençon

Les Folklores du Monde

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-09

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-09

Les Folklores du Monde est un festival international de danses et musiques traditionnelles organisé chaque été à Alençon par l’Ensemble Folklorique Le Point d’Alençon .

Depuis plus de trente ans, ce festival labellisé par le CIOFF accueille des troupes folkloriques venues des cinq continents pour une semaine de spectacles, défilés et animations mettant en valeur la diversité culturelle du monde. Véritable tour du monde dansant et musical, le festival transforme Alençon en carrefour des cultures et attire chaque année des milliers de spectateurs.

Pays invités Inde, Lettonie, Macédoine du Nord, Maroc, Sénégal, Ukraine, Point d’Alençon.

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 6 79 66 08 11 gandon.michel@orange.fr

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English : Les Folklores du Monde

L’événement Les Folklores du Monde Alençon a été mis à jour le 2026-05-23 par OT CUA ALENCON