Alençon

Arts en Cités

ORNE Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-26

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-29

En 2026, le Fonds Départemental d’Art Contemporain de l’Orne célèbre 40 années d’engagement en faveur de la création artistique contemporaine.

À cette occasion, les 26 et 27 juin 2026, l’Hôtel du Département ouvrira ses portes au public pour deux journées de rencontres, de découvertes et de partage autour de l’art.

Ces journées festives marqueront également le lancement du festival Arts en Cités, en collaboration avec le réseau des Petites Cités de Caractère® et les archives départementales de l’Orne, qui accueilleront tout au long de l’été une exposition consacrée aux parcs et jardins, offrant ainsi un avant-goût des propositions artistiques qui irrigueront les dix communes ornaises du réseau des Petites Cités de Caractère®.

Détails des manifestations consulter le programme. .

ORNE Alençon 61000 Orne Normandie

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English : Arts en Cités

L’événement Arts en Cités Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par Orne Tourisme