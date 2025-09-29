Exposition Haha… Les jardins publics de l’orne quelle révélation ! Alençon

Exposition Haha… Les jardins publics de l’orne quelle révélation !

Outre une interjection exprimant l’étonnement, Haha , est aussi un substantif qui appartient au vocabulaire spécifique des jardins. Dans ce cas, il désigne un fossé sec et profond, souvent maçonné qui délimite tout le pourtour d’un jardin dénommé parc lorsque sa surface est suffisamment vaste.

Pour parfaire la connaissance des parcs et jardins publics aménagés dans les principales villes et petites cités de caractère du département, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu’au début du XXIe siècle, la direction des archives de l’Orne et le service de l’Inventaire de la Région Normandie se sont associés pour mener cette étude inédite.

À la faveur de l’édition 2026 du festival Normandie Impressionniste qui sera dédiée au thème des jardins et commémorera le centenaire de la disparition de Claude Monet (1840-1926), cette exposition de restitution et valorisation de l’étude est proposée en partenariat avec le Fonds départemental d’art contemporain.

Elle soulignera ainsi les convergences permanentes qui ont existé entre art et composition des jardins. Son parcours scénographié comprendra un noyau central à Alençon ainsi que plusieurs étapes réparties sur l’ensemble du territoire départemental, en particulier dans les Petites cités de caractère. .

