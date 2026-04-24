Alençon

Gustave Courbet. Une nature engagée

Cour carrée de la Dentelle Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-07 10:00:00

fin : 2027-01-03 12:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Présentée au musée en collaboration avec l’Institut Gustave Courbet, c’est la première exposition d’envergure dans le département de l’Orne, consacrée à cette figure centrale de la peinture du XIXe siècle et considéré comme le fondateur du Réalisme.

Plus qu’une rétrospective de l’œuvre de Courbet, cette exposition-évènement ambitionne de mettre en lumière l’engagement artistique du peintre à travers ses paysages, témoignages de la nature vécue et éprouvée, ainsi que son engagement politique et humaniste.

Cette double thématique se retrouve d’ailleurs dans les tableaux du peintre conservés et exposés à Alençon au musée des Beaux-arts et de la Dentelle Sous-bois (avant 1865), qui représente un paysage arboré traversé par un cours d’eau, et Un bouquet (1871), nature morte peinte alors qu’il était emprisonné suite aux événements de la Commune. .

Cour carrée de la Dentelle Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07

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English : Gustave Courbet. Une nature engagée

L’événement Gustave Courbet. Une nature engagée Alençon a été mis à jour le 2026-04-24 par OT CUA ALENCON