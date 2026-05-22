Alençon

Vivez le musée yoga du rire

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vivez le musée ! est un nouveau cycle de rendez-vous réguliers pour fréquenter les œuvres autrement, en y engageant son corps, ses sens et sa créativité, le tout dans une démarche de mieux-être individuel et collectif.

Chaque 2e dimanche du mois à 10h30, une nouvelle séance est proposée avec une approche différente yoga, écriture créative, méditation… Dans leur spécialité, et avec leurs sensibilité et expérience propres, les intervenants vous invitent à un voyage sensoriel et créatif face aux œuvres.

La science a prouvé qu’être en présence et en contemplation d’œuvres d’art favorise la détente, nous fait du bien individuellement et collectivement. Les bienfaits du yoga du rire, méthode inventée par un médecin, ont donc également été prouvés. En compagnie de Noëlle Bellanger, fondatrice de Bulle de Koa et professeure de yoga du rire, combinons les deux avec une séance de yoga du rire au musée !

À partir de 16 ans. .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr

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English : Vivez le musée yoga du rire

L’événement Vivez le musée yoga du rire Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON