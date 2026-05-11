VIVEZ LE MUSÉE ! Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Alençon

Alençon

VIVEZ LE MUSÉE !

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 10:30:00

fin : 2026-06-14 12:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Le musée des Beaux-arts et de la Dentelle de la Communauté Urbaine d’Alençon vous propose un nouvel atelier dans le cadre de ses rendez-vous mensuels dédiés au bien-être. Des contenus différents sont proposés chaque mois séance d’aromathérapie, atelier d’écriture créative, séance d’art-thérapie plastique, etc. Dans leur spécialité, et avec leurs sensibilité et expérience propres, les intervenants invitent les participants à un voyage sensoriel et créatif face aux œuvres. L’opportunité d’appréhender les œuvres autrement, en y engageant son corps, ses sens et sa créativité. Destinées aux ados et aux adultes, les séances se déroulent le 2e dimanche du mois, de 10 h 30 à 12 h.

DIMANCHE 14 JUIN 2026 Yoga du rire avec Noëlle Bellanger

La science a prouvé qu’être en présence et en contemplation d’œuvres d’art favorise la détente, nous fait du bien individuellement et collectivement. Les bienfaits du yoga du rire, méthode inventée par un médecin, ont également été prouvés. En compagnie de Noëlle Bellanger, fondatrice de Bulle de Koa et professeur de yoga du rire, combinons les deux avec une séance de yoga du rire au musée !

▶ Pratique

DIMANCHE 14 JUIN 2026

RDV à 10 h 30 à l’accueil du musée Durée 1 h 30

Ouvert à tous à partir de 16 ans, même débutant

Plein tarif 7 €, tarif réduit 6 €, gratuit de 26 ans, bénéficiaires de minima sociaux, etc.

Sur inscription au 02 33 32 40 07 ou par mail à musee@cu-alencon.fr

▶ Renseignements

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle

Cour carrée de la Dentelle Alençon

Tél. 02 33 32 40 07

https://museedentelle.cu-alencon.fr

LE PROCHAIN RDV DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2026 Sophrologie avec Géraldine Cognet Ouverture des inscriptions à compter du 1er août .

Musée des Beaux-arts et de la Dentelle Cour carrée de la Dentelle Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 40 07 musee@cu-alencon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : VIVEZ LE MUSÉE !

L’événement VIVEZ LE MUSÉE ! Alençon a été mis à jour le 2026-05-11 par OT CUA ALENCON