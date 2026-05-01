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Foire aux vinyles Alençon

Foire aux vinyles Alençon samedi 23 mai 2026.

Adresse : médiathèque aveline

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Alençon

Foire aux vinyles

médiathèque aveline Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :
2026-05-23

Samedi 23 mai de 10H à 17H
Toute une journée dédiée à la précieuse galette noire.
La médiathèque Aveline vous donne rendez-vous pour sa 3ème foire aux vinyles.
Professionnels et particuliers, venez vendre, acheter ou échanger vos disques vinyles.
Une vingtaine d’exposants proposeront à la vente des disques vinyles (33T, 45T).
Faites de bonnes affaires, complétez votre collection de vinyles.   .

médiathèque aveline Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00 

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English : Foire aux vinyles

L’événement Foire aux vinyles Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON

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