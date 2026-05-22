Alençon

Pied de Nez

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-10

C’est tout frais et c’est pour cet été ! Voilà le Pied de Nez, fête populaire mêlant arts de rue, spectacles et concerts, qui investira les rues d’Alençon les 10 et 11 juillet 2026.

Au programme de cette première édition surprenante théâtre, humour, mime, magie, seul en scène, déambulation et musique. Au total, dix spectacles et concerts auront lieu dans cinq endroits différents du centre-ville de la cité des Ducs.

Programme détaillé à venir. .

Alençon 61000 Orne Normandie chapelmele@gmail.com

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English : Pied de Nez

L’événement Pied de Nez Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON