Alençon

Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202

2 Avenue de Basingstoke Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 20:30:00

fin : 2026-06-26 22:00:00

Date(s) :

2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28

La section danse de la compagnie Bleu 202 est heureuse de vous annoncer sa prochaine création L’IA .

Les danseurs amateurs de Pascale PARIS danseuse chorégraphe se produiront au Théâtre d’Alençon

Vendredi 26 juin 2026 à 20h30

Samedi 27 juin 2026 à 20h30

Dimanche 28 juin 2026 à 15h30

Les billets seront en vente

– dès 18h30 les 22-23-25 juin au théâtre d’Alençon

– dès 19h les soirs de spectacle

– dès 14h30 le dimanche

(pas de réservation par téléphone)

Les tarifs 13€ (adulte) 9€ (- de 18 ans)

Jamais l’IA ne pourra remplacer la grâce d’un danseur et tant que l’humain ressentira l’art sous toutes ses formes, nous Artistes, nous continuerons d’écrire, de danser et de créer. .

2 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 67 36

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English : Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202

L’événement Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202 Alençon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CUA ALENCON