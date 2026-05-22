Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202 Alençon
Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202 Alençon vendredi 26 juin 2026.
Alençon
Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202
2 Avenue de Basingstoke Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 20:30:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
Date(s) :
2026-06-26 2026-06-27 2026-06-28
La section danse de la compagnie Bleu 202 est heureuse de vous annoncer sa prochaine création L’IA .
Les danseurs amateurs de Pascale PARIS danseuse chorégraphe se produiront au Théâtre d’Alençon
Vendredi 26 juin 2026 à 20h30
Samedi 27 juin 2026 à 20h30
Dimanche 28 juin 2026 à 15h30
Les billets seront en vente
– dès 18h30 les 22-23-25 juin au théâtre d’Alençon
– dès 19h les soirs de spectacle
– dès 14h30 le dimanche
(pas de réservation par téléphone)
Les tarifs 13€ (adulte) 9€ (- de 18 ans)
Jamais l’IA ne pourra remplacer la grâce d’un danseur et tant que l’humain ressentira l’art sous toutes ses formes, nous Artistes, nous continuerons d’écrire, de danser et de créer. .
2 Avenue de Basingstoke Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 67 36
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English : Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202
L’événement Spectacle de danse l’IA compagnie Bleu 202 Alençon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT CUA ALENCON
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