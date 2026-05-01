Ateliers instruments de musique déjantés Alençon
Ateliers instruments de musique déjantés Alençon samedi 23 mai 2026.
Alençon
Ateliers instruments de musique déjantés
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 14:00:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Foire aux vinyles…
Jouer de la musique avec des bananes, du papier alu, de la peinture ou ses pieds ? C’est possible ! Venez-vous amuser à créer des instruments de musique déjantés et originaux grâce à la carte électronique Makey-Makey.
Stand en accès libre ouvert à tous, dans le hall de la médiathèque à partir de 14h
Le 23/05/2026 à 14h00
Tout public dès 6 ans
Médiathèque Aveline .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Ateliers instruments de musique déjantés
L’événement Ateliers instruments de musique déjantés Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON
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