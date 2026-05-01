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Concert Tryad Alençon

Concert Tryad Alençon samedi 23 mai 2026.

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Alençon

Concert Tryad

Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Tryad est un trio musical animé par la passion, réunissant trois guitaristes-chanteurs.
Leur univers navigue entre compositions originales et reprises, dans une esthétique Blues/Rock affirmée.
Porté par des arrangements travaillés et une réelle complicité scénique, Tryad offre une expérience musicale intense et sincère, où se rencontrent nostalgie et modernité.
À savourer sans modération !

Le 23/05/2026 à 11h00
Tout public

Médiathèque Aveline   .

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00 

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English : Concert Tryad

L’événement Concert Tryad Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON

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