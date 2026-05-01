Concert Tryad Alençon
Concert Tryad Alençon samedi 23 mai 2026.
Alençon
Concert Tryad
Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23 12:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Tryad est un trio musical animé par la passion, réunissant trois guitaristes-chanteurs.
Leur univers navigue entre compositions originales et reprises, dans une esthétique Blues/Rock affirmée.
Porté par des arrangements travaillés et une réelle complicité scénique, Tryad offre une expérience musicale intense et sincère, où se rencontrent nostalgie et modernité.
À savourer sans modération !
Le 23/05/2026 à 11h00
Tout public
Médiathèque Aveline .
Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Concert Tryad
L’événement Concert Tryad Alençon a été mis à jour le 2026-05-06 par OT CUA ALENCON
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