Alençon

Fête du Conservatoire

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17 10:00:00

fin : 2026-06-17 20:00:00

Date(s) :

2026-06-17

Mercredi 17 juin 2026 / Conservatoire à Rayonnement Départemental, auditorium et médiathèque Aveline

Le conservatoire à rayonnement départemental de la CUA vous ouvre grand ses portes pour un moment festif et convivial.

▶ Renseignements Conservatoire à Rayonnement Départemental

Tél. 02 33 32 41 72

www.cu-alencon.fr

CONTACT PRESSE Service Communication 02 33 32 40 58

communication@cu-alencon.fr

Venez découvrir, écouter et apprécier toute la richesse artistique du conservatoire. De 10 h à 20 h, les élèves et leurs professeurs vous invitent à découvrir une programmation riche et variée mêlant musique et théâtre. Les festivités se dérouleront dans et devant le conservatoire mais également à la médiathèque Aveline et à l’auditorium situé juste à côté. Histoires croisées, chantées, jouées et racontées, ateliers découverte, concerts, classes ouvertes… L’occasion de rencontrer les professeurs et de découvrir les disciplines, formations et instruments enseignés au conservatoire, de la maternelle à l’âge adulte.

Pratique Mercredi 17 juin 2026, de 10 h à 20 h Conservatoire, cour Bernadette et Jean Mars Médiathèque Aveline, cour carrée de la Dentelle Auditorium, 15 rue Jullien

Tout public Entrée libre Le programme complet sera affiché sur les établissements le jour J. .

13 Rue du Capitaine Charles Aveline Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 41 72

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English : Fête du Conservatoire

L’événement Fête du Conservatoire Alençon a été mis à jour le 2026-06-09 par OT CUA ALENCON