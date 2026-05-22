Gospel avec Joniece Jamison Alençon
Gospel avec Joniece Jamison Alençon dimanche 14 juin 2026.
Alençon
Gospel avec Joniece Jamison
53 Grande Rue Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 17:00:00
fin : 2026-06-14 18:30:00
Date(s) :
2026-06-14
Concert de Gospel à la Basilique Notre-Dame d’Alençon
Joniece Jamison et la chorale à portée de Voix près de 50 choristes sur scène.
Billetterie à la maison de la presse Grande Rue au 02 14 17 14 20
23€ en préventes
25€ sur place
Gratuit pour les moins de 12 ans .
53 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 14 17 14 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Gospel avec Joniece Jamison
L’événement Gospel avec Joniece Jamison Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON
À voir aussi à Alençon (Orne)
- Atelier d’initiation à la recherche Faire l’histoire de sa maison (cycle II, l’enregistrement, les hypothéques) Alençon 22 mai 2026
- Lion’s Law + Breakout Alençon 23 mai 2026
- Foire aux vinyles Alençon 23 mai 2026
- Graine de lecteurs Pareil, pas pareil Alençon 23 mai 2026
- Concert Tryad Alençon 23 mai 2026