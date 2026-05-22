Alençon

Gospel avec Joniece Jamison

53 Grande Rue Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 17:00:00

fin : 2026-06-14 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14

Concert de Gospel à la Basilique Notre-Dame d’Alençon

Joniece Jamison et la chorale à portée de Voix près de 50 choristes sur scène.

Billetterie à la maison de la presse Grande Rue au 02 14 17 14 20

23€ en préventes

25€ sur place

Gratuit pour les moins de 12 ans .

53 Grande Rue Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 14 17 14 20

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English : Gospel avec Joniece Jamison

L’événement Gospel avec Joniece Jamison Alençon a été mis à jour le 2026-05-18 par OT CUA ALENCON