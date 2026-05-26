Alors on Danz Party III Alençon
Alors on Danz Party III Alençon samedi 30 mai 2026.
Alençon
Alors on Danz Party III
Rue Edouard Branly Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 13:30:00
fin : 2026-05-30 15:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Il y a des événements à ne pas rater.
Et celui-là en fait partie !
Vous avez aimé Alors on danz Party I et II , alors vous allez adorer Alors on Danz Party III.
Venez danser samedi 30 mai pendant 1h30 avec trois pointures de la discipline AfricanZ Dance ®.
Ouverture des portes dès 13h30.
Optimus fera monter la température avec Abdoul et Titina deux coachs exp’air venus exprès de Madagascar pour vous faire vibrer, kiffer et transpirer.
Réservez dès à présent un bout de votre après-midi pour être à nos côtés.
Ambiance de folie garantie.
N’hésitez pas à diffuser un maximum autour de vous.
Plus on est de fous à croquer la vie à pleine danse, plus c’est intense. N’attendez pas.
Places limitées.
Lien d’inscription
https://www.helloasso.com/associations/africanz-dance/evenements/alors-on-danse-party-3 .
Rue Edouard Branly Alençon 61000 Orne Normandie
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English : Alors on Danz Party III
L’événement Alors on Danz Party III Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON
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