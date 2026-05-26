Alençon

Alors on Danz Party III

Rue Edouard Branly Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 13:30:00

fin : 2026-05-30 15:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Il y a des événements à ne pas rater.

Et celui-là en fait partie !

Vous avez aimé Alors on danz Party I et II , alors vous allez adorer Alors on Danz Party III.

Venez danser samedi 30 mai pendant 1h30 avec trois pointures de la discipline AfricanZ Dance ®.

Ouverture des portes dès 13h30.

Optimus fera monter la température avec Abdoul et Titina deux coachs exp’air venus exprès de Madagascar pour vous faire vibrer, kiffer et transpirer.

Réservez dès à présent un bout de votre après-midi pour être à nos côtés.

Ambiance de folie garantie.

N’hésitez pas à diffuser un maximum autour de vous.

Plus on est de fous à croquer la vie à pleine danse, plus c’est intense. N’attendez pas.

Places limitées.

Lien d’inscription

https://www.helloasso.com/associations/africanz-dance/evenements/alors-on-danse-party-3 .

Rue Edouard Branly Alençon 61000 Orne Normandie

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English : Alors on Danz Party III

L’événement Alors on Danz Party III Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON