La résilience ou l’art de rebondir Alençon
La résilience ou l’art de rebondir Alençon mercredi 27 mai 2026.
Alençon
La résilience ou l’art de rebondir
28 Rue de Vicques Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-27
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-05-27
LA RÉSILIENCE OU L’ART DE REBONDIR
Exposition d’Oksana Touzhikov-Gzibenyuk Du 27 mai au 20 juin 2026
Médiathèque de Courteille
Le réseau des médiathèques de la Communauté Urbaine d’Alençon (CUA) présente les œuvres de la dessinatrice et architecte-paysagiste, Oksana Touzhinov-Gzibenyuk.
Oksana Touzhinov-Gzibenyuk, dessinatrice et architecte-paysagiste ukrainienne réfugiée à Alençon, aime dessiner en extérieur. Le graphisme et la peinture sont pour elle un souffle de l’âme , qui donne forme à ses émotions et ses souvenirs pour les transcender. Dans ses tableaux, la nature devient une idée artistique vivante, dictant le choix des matériaux, des techniques et du langage expressif qui appelle à une réflexion sur la beauté de notre territoire.
▶ Pratique Du 27 mai au 20 juin 2026
Médiathèque de Courteille 28 rue de Vicques
Horaires Mardi de 14 h à 18 h
Mercredi de 10 h à 18 h
Jeudi de 15 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 18 h
Samedi de 10 h à 18 h
Entrée libre .
28 Rue de Vicques Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 29 56 55
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English : La résilience ou l’art de rebondir
L’événement La résilience ou l’art de rebondir Alençon a été mis à jour le 2026-05-21 par OT CUA ALENCON
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