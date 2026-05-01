Alençon

FÊTE DU VÉLO 2026

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

La Fête du vélo revient pour une 5e édition le samedi 30 mai, avec de nombreuses animations deux roues au parc des Promenades.

La Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon et l’association Les Courts Circuits organisent samedi 30 mai 2026 la Fête du vélo au parc des Promenades. Une déambulation musicale à vélo aura lieu dès 11h en centre-ville et des animations seront proposées de 14h à 19h au parc des Promenades, par des acteurs locaux et associations œuvrant pour le vélo.

Au programme de 14h à 19h

Activités

Bourse aux vélos, dépôt des vélos le matin à partir de 10h et vente l’après-midi (participation de 5 €)

Vélo smoothie

Atelier de réparations et réglages de vélo

Show de BMX flat

Chasse aux trésors à vélo en centre-ville

Parcours draisiennes pour les tout-petits

Vélos rigolos

Course de lenteur pour les ados

Initiations VTT et vélos à assistance électrique

Expositions, quiz, jeux et échanges autour de la mobilité et de la sécurité

Village associatif et festif

Jeux de société autour du vélo

Parcours sécurité et démonstration sur angles morts

Présentation de vélo adaptés (seniors et personnes à mobilité réduite)

Balades à vélos

Départ du parc des Promenades

à 14 h, circuits vélo de 30, 50 et 70 km organisés par la FSGT ;

à 15 h, balade organisée par l’association À Bicyclette. Durée 1 h.

N’oubliez pas votre vélo et votre casque de protection. .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : FÊTE DU VÉLO 2026

L’événement FÊTE DU VÉLO 2026 Alençon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CUA ALENCON