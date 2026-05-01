FÊTE DU VÉLO 2026 Alençon
FÊTE DU VÉLO 2026 Alençon samedi 30 mai 2026.
Alençon
FÊTE DU VÉLO 2026
27 Rue Albert 1er Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
La Fête du vélo revient pour une 5e édition le samedi 30 mai, avec de nombreuses animations deux roues au parc des Promenades.
La Ville et la Communauté Urbaine d’Alençon et l’association Les Courts Circuits organisent samedi 30 mai 2026 la Fête du vélo au parc des Promenades. Une déambulation musicale à vélo aura lieu dès 11h en centre-ville et des animations seront proposées de 14h à 19h au parc des Promenades, par des acteurs locaux et associations œuvrant pour le vélo.
Au programme de 14h à 19h
Activités
Bourse aux vélos, dépôt des vélos le matin à partir de 10h et vente l’après-midi (participation de 5 €)
Vélo smoothie
Atelier de réparations et réglages de vélo
Show de BMX flat
Chasse aux trésors à vélo en centre-ville
Parcours draisiennes pour les tout-petits
Vélos rigolos
Course de lenteur pour les ados
Initiations VTT et vélos à assistance électrique
Expositions, quiz, jeux et échanges autour de la mobilité et de la sécurité
Village associatif et festif
Jeux de société autour du vélo
Parcours sécurité et démonstration sur angles morts
Présentation de vélo adaptés (seniors et personnes à mobilité réduite)
Balades à vélos
Départ du parc des Promenades
à 14 h, circuits vélo de 30, 50 et 70 km organisés par la FSGT ;
à 15 h, balade organisée par l’association À Bicyclette. Durée 1 h.
N’oubliez pas votre vélo et votre casque de protection. .
27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : FÊTE DU VÉLO 2026
L’événement FÊTE DU VÉLO 2026 Alençon a été mis à jour le 2026-05-07 par OT CUA ALENCON
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