Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête du Vélo 2026, Alençon, parc des promenades, Alençon

Fête du Vélo 2026, Alençon, parc des promenades, Alençon samedi 30 mai 2026.

Lieu : Alençon, parc des promenades

Adresse : rue balzac, alençon

Ville : 61000 Alençon

Département : Orne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Fête du Vélo 2026 Samedi 30 mai, 14h00 Alençon, parc des promenades Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Journée familiale autour du vélo à travers toutes ses pratiques : mobilité, sport, voyage… Tout au long de l’après-midi, animations, démonstrations, jeux, rencontre avec les acteurs locaux du vélo.

Alençon, parc des promenades rue balzac, alençon Alençon 61000 Orne Normandie
Journée familiale pour célébrer le vélo et toutes ses pratiques (mobilité, sport, voyage…)

À voir aussi à Alençon (Orne)