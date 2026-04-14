Fête du Vélo 2026, Alençon, parc des promenades, Alençon
Fête du Vélo 2026, Alençon, parc des promenades, Alençon samedi 30 mai 2026.
Fête du Vélo 2026 Samedi 30 mai, 14h00 Alençon, parc des promenades Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00
Journée familiale autour du vélo à travers toutes ses pratiques : mobilité, sport, voyage… Tout au long de l’après-midi, animations, démonstrations, jeux, rencontre avec les acteurs locaux du vélo.
Alençon, parc des promenades rue balzac, alençon Alençon 61000 Orne Normandie
Journée familiale pour célébrer le vélo et toutes ses pratiques (mobilité, sport, voyage…)
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