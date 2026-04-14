Fête du Vélo 2026, Alençon, parc des promenades, Alençon

Fête du Vélo 2026 Samedi 30 mai, 14h00 Alençon, parc des promenades Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T19:00:00+02:00

Journée familiale autour du vélo à travers toutes ses pratiques : mobilité, sport, voyage… Tout au long de l’après-midi, animations, démonstrations, jeux, rencontre avec les acteurs locaux du vélo.

Alençon, parc des promenades rue balzac, alençon Alençon 61000 Orne Normandie

Journée familiale pour célébrer le vélo et toutes ses pratiques (mobilité, sport, voyage…)