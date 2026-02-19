L’église Saint-Roch de Courteille s’illumine Eglise Saint-Roch Alençon
Début : 2026-05-30 21:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
2026-05-30
Venez découvrir les illuminations intérieures (vitraux et boiseries) et extérieures mettant en valeur l’église Saint-Roch de Courteille. .
Eglise Saint-Roch 71 rue de l’Eglise Alençon 61000 Orne Normandie amisdestroch.courteille@laposte.net
English : L’église Saint-Roch de Courteille s’illumine
