L’église Saint-Roch de Courteille s’illumine Eglise Saint-Roch Alençon

L’église Saint-Roch de Courteille s’illumine

Eglise Saint-Roch 71 rue de l’Eglise Alençon Orne

Début : 2026-05-30 21:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

2026-05-30

Venez découvrir les illuminations intérieures (vitraux et boiseries) et extérieures mettant en valeur l’église Saint-Roch de Courteille. .

Eglise Saint-Roch 71 rue de l’Eglise Alençon 61000 Orne Normandie amisdestroch.courteille@laposte.net

