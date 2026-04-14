SANTA – Le Concert au cinéma, Planetciné, Alençon
SANTA – Le Concert au cinéma, Planetciné, Alençon jeudi 4 juin 2026.
SANTA – Le Concert au cinéma Jeudi 4 juin, 20h00 Planetciné Orne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00
Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00
Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=R3EP1 »}]
Concert – SANTA signe le show de ses rêves ! Plus de 500 000 billets vendus, 50 Zénith et 25 festivals majeurs, 10 semi-remorques, 60 personnes sur la route et une scénographie révolutionnaire salu… Planetciné SANTA – Le Concert au cinéma
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