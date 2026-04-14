SANTA – Le Concert au cinéma, Planetciné, Alençon

SANTA – Le Concert au cinéma Jeudi 4 juin, 20h00 Planetciné Orne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00

Fin : 2026-06-04T20:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00

Planetciné Rue de Bretagne, Alençon Alençon 61000 Orne Normandy [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1092#showmovie?id=R3EP1 »}]

Concert – SANTA signe le show de ses rêves ! Plus de 500 000 billets vendus, 50 Zénith et 25 festivals majeurs, 10 semi-remorques, 60 personnes sur la route et une scénographie révolutionnaire salu… Planetciné SANTA – Le Concert au cinéma