Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon
Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon mercredi 19 août 2026.
Alençon
Visite guidée Alençon, la cité des Ducs
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:30:00
fin : 2026-08-19 10:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Le temps d’une visite, attardez-vous devant les édifices emblématiques qui ont façonnés la gloire et la renommée de l’ancienne cité des Ducs ! Du XIeme siècle au XXIeme siècle, il n’y a qu’un pas Suivez le guide ! .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Visite guidée Alençon, la cité des Ducs
L’événement Visite guidée Alençon, la cité des Ducs Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON
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