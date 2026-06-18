Visite guidée De fil en aiguille Alençon
Visite guidée De fil en aiguille Alençon jeudi 20 août 2026.
Alençon
Visite guidée De fil en aiguille
38 Rue aux Sieurs Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 14:30:00
fin : 2026-08-20 16:00:00
Date(s) :
2026-08-20
En passant par la halle aux toiles, le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, l’hôtel Boyville ou la place Masson, remontez le fil de l’histoire et apprenez-en plus sur celles et ceux qui en ont fait la renommée d’Alençon.
Durée 1h30
Tarif 6€ par adulte
Réservation obligatoire au 02 33 80 66 33
Alençon tourisme, pour la deuxième année consécutive, s’engage pour Octobre Rose ! L’intégralité des recettes de cette sera reversé à la Ligue contre le Cancer du sein. .
38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33
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English : Visite guidée De fil en aiguille
L’événement Visite guidée De fil en aiguille Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON
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