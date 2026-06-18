Alençon

Visite guidée De fil en aiguille

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

En passant par la halle aux toiles, le Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, l’hôtel Boyville ou la place Masson, remontez le fil de l’histoire et apprenez-en plus sur celles et ceux qui en ont fait la renommée d’Alençon.

Durée 1h30

Tarif 6€ par adulte

Réservation obligatoire au 02 33 80 66 33

Alençon tourisme, pour la deuxième année consécutive, s’engage pour Octobre Rose ! L’intégralité des recettes de cette sera reversé à la Ligue contre le Cancer du sein. .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Visite guidée De fil en aiguille

L’événement Visite guidée De fil en aiguille Alençon a été mis à jour le 2026-06-18 par OT CUA ALENCON