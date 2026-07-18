Informations pratiques

Alençon

Visite guidée Alençon, la belle discrète

38 Rue aux Sieurs Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 14:30:00

fin : 2026-08-20 16:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Prenez le temps de découvrir le fabuleux patrimoine architectural présent à Alençon !

En arpentant les ruelles, votre guide vous dévoilera les secrets de ces demeures de caractères et ces hôtels particuliers, qui ont marqué l’essor de la Cité entre le XVIIe et le XIXe siècle.

L’histoire est à votre portée…

Durée 1h30

Tarif 6€ par adulte .

38 Rue aux Sieurs Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 80 66 33

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English : Visite guidée Alençon, la belle discrète

L’événement Visite guidée Alençon, la belle discrète Alençon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT CUA ALENCON