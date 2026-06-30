AGENDA · Alençon
Coloriage animé Alençon
jeudi 20 août 2026 · Alençon
Informations pratiques
Alençon
Coloriage animé
27 Rue Albert 1er Alençon Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 15:00:00
fin : 2026-08-20 17:00:00
Date(s) :
2026-08-20
Programme détente à Alençon Plage ! Les bibliothécaires vous attendent au parc des Promenades.
Découvrez la magie du coloriage animé grâce aux outils numériques sous le kiosque à musique.
Dès 6 ans
Entrée libre .
27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00
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English : Coloriage animé
L’événement Coloriage animé Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON
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