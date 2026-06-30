Informations pratiques

Alençon

Coloriage animé

27 Rue Albert 1er Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 15:00:00

fin : 2026-08-20 17:00:00

Date(s) :

2026-08-20

Programme détente à Alençon Plage ! Les bibliothécaires vous attendent au parc des Promenades.

Découvrez la magie du coloriage animé grâce aux outils numériques sous le kiosque à musique.

Dès 6 ans

Entrée libre .

27 Rue Albert 1er Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 82 46 00

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English : Coloriage animé

L’événement Coloriage animé Alençon a été mis à jour le 2026-06-30 par OT CUA ALENCON